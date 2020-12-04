砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222）4日公告11月營收，達7,325萬元，年增41.3％、惟月減24.5％，今年前11月營收6.34億元，年增28.2％，在國防軍用訂單穩定挹注下，全訊樂觀預期，2020年全年營收將維持雙位數成長。

全訊科技日前公告，已正式取得中科院2021年標案訂單，總金額高達9.9億元，公司將依規劃時程穩定出貨。國防訂單具穩定度高、複數年度等特性，加上近年來政府大力推動國防自主政策，對現階段以國防軍用領域為主戰場的全訊科技來說，帶動營運穩健向上成長。

此外，全訊科技擴增的新廠持續依進度順利興建中。同樣位於南科的三廠將可滿足未來三年的標案需求，同時支援商用領域訂單，大幅增加模組產能，全訊科技預計，將於2022年第一季開始投入營運。

展望未來，全訊科技維持樂觀以對。在國防軍用領域上，由於其為高進入門檻產業，供應鏈廠商不易更動，有利營運穩健成長。但對於商用領域市場，公司並未偏廢，包括5G毫米波小型基地台、無線區域網路、安全監控系統等，擴大應用範疇，未來將成為茁壯的第二大關鍵。

(工商 )