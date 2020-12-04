宏碁旗下智聯服務（6751）將於12月25日掛牌上櫃，正式成為宏碁集團旗下第二家上櫃小金雞。為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，將於12月7日到9日進行競價拍賣、共1,292張，每股底價50元，依投標價格高者優先得標，每標單最高161張，以價高者優先得標，並於12月11日上午10點開標。

智聯服務2018及2019年度的合併營收分別為8.89億元及10.74億元，稅後EPS分別為3.23元及3元。今年前三季累計合併營收7.45億元、稅後EPS 2.11元。

智聯服務為專業資訊服務廠，聚焦創新性資訊系統整合服務，具資訊周邊產品及設備之整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案，並提供客戶運營基礎的人力外包服務。服務客群以台灣的尖端產業半導體為大宗，同時涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商，深入了解客戶痛點，並以專業技術能力及高品質服務能量，深受各大廠商客戶肯定。

智聯透過台灣半導體大廠及各產業領導廠商之客戶基礎，並運用宏碁資源，可隨同客戶拓展海外據點，包含中國、歐洲及美國地區之銷售業務，同時亦具備承接全球地區訂單並擴展潛在客戶服務範疇之能力，跳脫系統整合廠商地區性服務範圍之限制，做出與其他國內系統整合廠商差異化的優勢，成為全球化的資訊服務商。

除持續深耕半導體上中下游客戶群外，智聯並增加客戶產業別之多元化及專案整合之應用領域，積極拓展業務至更多元之產業領域，目前已應用於醫療物聯網、智慧農業創新等資訊應用解決方案，除IT（Information Technology）專業服務外，智聯服務同時整合OT（Operational Technology）解決方案，協助客戶打造量身訂做的數位轉型最佳途徑。

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