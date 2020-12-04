王嫌從大陸進口成本一台口罩製造機器成本40萬，賣給台灣的相關廠商售價100萬，1個月只能賣5、6台，乾脆雇用20多名員工生產口罩獲取暴利。（盧金足攝）

民眾在網路買到的醫療口罩品質不佳，向警察機關檢舉，王嫌涉嫌以測試製造口罩的良率大量製造口罩，謊稱是醫療用口罩批發給網路業者來進行販售。（盧金足攝）

王嫌宣傳口罩品質比國家隊還要好，警方到場見只是一間鐵皮屋，沒有相關的防護設備。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲口罩成品440箱，偽劣口罩達115萬片，可能有數萬片流入市面。（警方提供／盧金足台中傳真）

刑事局電信偵查大隊第2隊4日偵破製造販售偽劣醫療口罩案，王姓男子誆稱國家隊口罩製造機廠商，以測試製造良率為由，大量製作並冒充為醫療用口罩，批發給網路賣家販售牟取暴利，警方查獲偽劣口罩達115萬片，已有數萬片流入市面，警詢後全案依涉嫌《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《藥事法》等罪嫌將王姓等3名犯嫌移送法辦。

刑事局電信偵查大隊第2隊接獲情資，在網路有不法賣家向消費者謊稱販售醫療級口罩，消費者購買後發現品質不一，向警察機關舉報，為避免劣質醫療口罩於市面販售，電信偵查大隊第2隊與彰化縣警察局鹿港分局等單位共組專案，報請彰化地方檢察署指揮偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊副大隊長巫建德表示，專案小組循線追查相關資料，先於雲林縣逮捕林姓網路賣家，並由林姓賣家供述，持續溯源追查其上游的陳姓出貨商人，並在陳嫌西屯區住處進行搜索，當場查扣偽劣口罩20箱，又持續針對陳嫌偽劣口罩來源追查發現，貨源由王姓嫌犯所供應。

巫建德指出，九月初接獲檢舉，民眾在網路買到的醫療口罩品質不佳，向警察機關檢舉，專案小組前往王姓嫌犯的工廠進行搜索，發現王姓嫌犯是口罩製造機廠商，涉嫌從大陸口罩製造機的機會，對外稱自己是國家隊口罩製造機廠商，涉嫌以測試製造口罩的良率大量製造口罩，謊稱是醫療用口罩批發給網路業者來進行販售。

「王嫌製作口罩成本一個約1元，販售4.3元，大盤廠商再賣給網路賣家賣5元，販售給一般消費者大概是6元金額」，巫建德指出，調查王嫌一台機器大概可以製造3、4萬多片的口罩，12台機器一天大概可以生產5、60萬片口罩，查獲生產兩個月的時間，生產上千萬元的口罩。

警方調查，王嫌從大陸進口成本一台口罩製造機器成本40萬，賣給台灣的相關廠商售價100萬，1個月只能賣5、6台，乾脆自己設口罩生產線，在鐵皮工廠內雇用20多名員工生產口罩獲取暴利。

王嫌還自宣傳做出來的口罩品質比國家隊的還要好，警方到場見只是一間鐵皮屋，沒有相關的防護設備，因為製作醫療用口罩是要有特定環境要求，12台機器生產的口罩主要是在臉書跟Line的媽媽群組販售，以其1分鐘有60片口罩產能，開機生產60天，每天生產市價200萬元的口罩，開機60天就生產達市價1億2000萬的口罩，警方及時破獲，避免劣質口罩流入市面。

謊稱國家隊假試作真買賣，刑事局破獲市價上億偽劣口罩

(中時 )