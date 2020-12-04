中華電(2412)小金雞是方(6561)今年營運在疫情改變生活型態下，前三季每股獲利為6.3元，展望2021年，是方預估，明年依舊站穩成長軌道，持續拓展雲端交換中心，擴大產品線以及目標客群，全年營收成長約6~8%、獲利則會有兩位數成長。

總經理劉耀元表示，是方會和世界潮流趨勢接軌，明年成長動能應該會和過去2~3年類似，營收成長6~8%、獲利則會有兩位數成長，依循過往的軌跡成長，是方也會持續努力。

看好雲端貢獻將持續成長，劉耀元表示，今年前三季是方整體營收成長6%，但雲端卻有28%的高成長，主要就是因為疫情的帶動，且遠距上班、視訊等需求，也帶動雲端的總機、資安等需求。

目前亞馬遜、微軟、谷歌、IBM、阿里巴巴五大業者已佔三分之二公有雲市場，是方可以提供五大公有雲網路直連服務，滿足企業混和雲應用需求。

是方第3季稅後盈餘1.51億元，季增加2.72%、年增加16.15%，每股獲利2.14元，連續15季寫新高；累計前三季稅後盈餘4.45億元，年增加10.69%，每股獲利為6.3元。

另外，是方日前也宣布跨健康照護領域，推出「是方i健康APP」，有鑑於近年來國內智慧健康照護產業蓬勃發展，電信與科技巨頭積極搶灘年產值破千億市場，是方看好商機，與IBM、Dataa、health inventor、Garmin、Rossmax及Heho等知名企業結盟合作，將智慧穿戴及量測裝置整合，搭配針對健康資料研發的分析引擎，打造亞太區「華人智慧健康雲」，提供消費者更先進的AI健康促進管理服務。

(時報資訊)