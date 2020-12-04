韓國KOSPI指數開高9大點後，在三星電子登高一呼，加上半導體族群以及生醫類股帶動下，指數看回不回屢創新高。直到下午收盤前，KOSPI幾乎都在2720點以上遊走。KOSPI指數收2731.45點，上漲35.23點，漲幅1.31%。至於匯價，持續走升的韓元，兌換美元價位續創近30個月新高點。

推升韓股連4日收紅的主要推手就是外資猛力的買，三星證券認為外資看衰美元兌韓元匯價走勢，也就是韓元升，美元貶態勢不變，故一直加碼搶進韓股。

除了外資，生醫類股以及科技族群也有推波助瀾效果。

市場對半導體前景樂觀，三星電子也成為外資追捧對象，早盤中續創新高價位，一度大漲逾3%，約72100韓元，最後收盤價雖收斂至71500韓元，漲幅2.58%，但也站在7萬點以上重要位置。

除了三星電子，同業SK海力士也連數日大漲，早盤表現較三星電子優異，一度大漲近6%，約119500韓元，最後收在115000韓元，漲幅3.14%。

最新匯價，目前1美元可兌換1082.1韓元，韓元大幅升值14.9元，續創30個月新高價位外，同時也突破1100韓元匯兌心理重要關卡。

(時報資訊)