央行今公布11月外匯存底為5133.97億美元，再創歷史新高，較上月更激增121.56億美元，首度單月增加破百億美元。
央行點出，11月外匯存底增加因素中，受到外資大量匯入，導致外匯市場過度波動，因此央行進場調節。
央行表示，除外匯市場調節外，外匯存底投資收益增加，以及歐元等貨幣兌美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。
央行統計也指出，11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存餘額共5507億美元，約當外匯存底的107%。
(時報資訊)
央行今公布11月外匯存底為5133.97億美元，再創歷史新高，較上月更激增121.56億美元，首度單月增加破百億美元。
央行點出，11月外匯存底增加因素中，受到外資大量匯入，導致外匯市場過度波動，因此央行進場調節。
央行表示，除外匯市場調節外，外匯存底投資收益增加，以及歐元等貨幣兌美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。
央行統計也指出，11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存餘額共5507億美元，約當外匯存底的107%。
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