新北市三峽區中正路一段與光明路交界路口，因靠近傳統市場，人潮眾多，許多推車的民眾或行動不便的長者都是直接行走斑馬線過馬路，因此路口處的光明陸橋使用率相當低，近期附近民眾、里長皆反映陸橋橋面坑坑洞洞、出現破損情況。新北市議員蘇泓欽、三峽區公所、新北市養工處等會勘後，決定試辦封閉光明陸橋1個月，若無影響附近居民，將在明年著手拆除。

三峽區礁溪里長周志鴻表示，光明陸橋已年久失修，橋面也有些坑洞，雖然附近有安溪國中等學校，但學校附近有一個中正陸橋，他們不太會使用光明陸橋，附近許多長者、周邊攤販也都是直接過斑馬線通行，走斑馬線不見得比較不安全，且陸橋維修也要大筆經費，因此才與議員協商評估拆除可能性。

蘇泓欽表示，新北市府升格後持續對使用率不高的陸橋評估拆除可能性，光明陸橋每日行走人數約20人，近期又有橋面損壞問題，若修繕後使用率仍低，相當浪費經費，經討論後決定，三峽區公所將依「新北市人行陸橋、地下道存廢標準作業程序」試辦封閉陸橋1個月。

三峽區公所工務課表示，光明陸橋已有26年歷史，除了有橋樑老舊問題外，橋墩落在道路4個轉角，也會遮蔽視線，目前中正路一段與光明路也有畫設斑馬線、無障礙斜坡道，因此陸橋使用率確實不高，預計明年初將封閉1個月，屆時將會做公告，若沒有民眾反彈，將直接上報新北市養工處拆除。

(中時 )