2009年莫拉克風災重創中南部，政府與民間合作提供房地所有權分離的永久屋給災民居住，但隨時間推移永久屋衍生出許多使用課題，為此多名立委與今日舉行公聽會聆聽當地居民意見，並希望政府機關協助改善，但內政部表示，部分政策方向尚需行政院決定，並由當地部落居民自己確定想要選擇山上還是山下當永遠的家，無法由內政部在聽證會當場說了算。

莫拉克風災後，基於安全考量，政府依重建特別條例，劃定特定區域，限制居住或限期強制遷居、遷村。同時，由政府提供國有土地給民間單位興建永久屋，並讓災民與各地縣市政府以及援助團體簽訂的「三方契約」，由民間團體蓋好送給核配戶，附加條件為居民僅有房屋所有權，但土地仍屬國有，且限制不得買賣，只能繼承，因此，造就永久屋及其坐落土地所有權分屬不同人的狀況。

隨著時間推移，永久屋與土地所有權人不同，衍生許多使用課題，不少居民面臨房屋老舊、人口增加不敷居住的問題，但依規定居民不得增建或重建。連同當初贈與契約約定事項皆有待釐清，包括：房屋重建，可否繼續使用土地？繼承人重建，可否繼續使用土地？非核配戶，如直系卑親屬長大所生的小孩，回原居住地，房子是否要繳回？

如今莫拉克風災已屆滿十年，重建特別條例已於2014年廢止，為探討永久屋及其坐落土地之所有權不同人所衍生的使用課題，如重建、擴建、繼承或買賣等，及後續法律依據，伍麗華、鍾佳濱等立委共同召開本次會議。

聽證會上，法律扶助基金會台北分會專職律師組主任謝孟羽律師指出，當初部落災民與政府及慈善團體所簽訂的三方契約中，規定災民必須放棄原本土地或家屋權利且不得回去，這部分條款必須予以處理。

伍麗華表示，許多當地居民關心住這麼久的房屋能否屬於自己，希望行政院成立「永久屋政策評估及處理小組」，全評估該處地質是否穩定、民眾居住起來是否安全，並督導各部會及縣市政府調整三方契約、土地使用管制計畫、產權歸屬等相關措施。

時代力量立委邱顯智則質疑，國家要災民遷村，又沒有給予相應落地生根的法律基礎，居民取得土地所有權才能規劃未來，否則住在那邊永遠無法安定、不能落地生根。

永久屋基地災民代表也紛紛發言，主張土地權歸還給永久屋住民 ，若原鄉的特定區域無法回去，可否重新辦理徵收補償？還有部落民眾表態希望原鄉重建，並要求政府給予改善期程時間表。

還有民眾痛批政府原本承諾「罹災不離村、離村不離鄉」，結果卻沒做到，害災民失去原鄉的耕地和資源。

內政部次長花敬群回稱，改建、商業使用等方面地方政府都能准駁或予以調整，問題不大，但繼承的部分三方契約有加以規範，加上法務部已曾加以解釋，導致其他部會比較難有詮釋空間，需要再與法務部討論。

至於土地部分，花敬群指出永久屋所在的土地有些是國有土地，有些是徵收自台糖的土地，從私人處徵收的土地作為公共目的使用，能否轉售？涉及撤銷徵收等複雜問題。因此如今法制面存在一些需要突破的限制，所以技術面不是今天現場部會說了算，但也需要各部落表達立場，到底是要把山上還是山下當成永遠的家？兩者需要搭配不同的配套措施。政策上內政部支持趕快定調往前走 ，但上位政策的拿捏需要行政院與立委定調明確方向。

而原民會簡短回應後，現場有民眾不滿，一度拍桌大罵，認為官員講的都是空話。最後鍾佳濱則坦言，公聽會雖無法立刻解決問題，但會蒐集各方意見，明年持續追蹤後續各機關對今天發言建議內容的回應辦理進度。

(中時 )