台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

近來受到氣候變遷影響，全球災害頻傳，造成多處洪災，台灣世界展望會已於第一時間展開緊急救援回應，並規劃後續復原計畫，針對越南水災，已開始執行3至6個月的救援回應計畫，未來更將協助脆弱家庭及社區生計的恢復；世界展望會於宏都拉斯各地的避難所建立兒童關懷中心，為脆弱兒童提供因災難導致的負面影響的各項心理支持。台灣世界展望會邀請社會大眾響應飢餓三十—越南水災及宏都拉斯風災救援，幫助受災家庭走出陰霾、恢復生機，找回對未來的希望。

在越南的府桑計畫區，世界展望會正在協助災民重建家園，如於府桑社5號村莊水災重災區的阿敦，62歲的他是一家六口之主，下有四個孩子，他們原是社區中經濟弱勢的脆弱家庭，在莫拉菲颱風猛烈侵襲時，房屋旁原本平靜的小溪流瞬間暴漲，沖走了房屋，財產和賴以為生的農地也遭大水沖毀。世界展望會緊急救援回應小組接觸了包括阿敦在內的受災戶，提供包含如米、食用油、學校用具、兒童禦寒衣物等必需品，以及一些房屋重建的材料和用具。

而在宏都拉斯，7歲荷西米蓋爾和家人幸運的在伊塔颶風中生還，他們是八千多個住在避難所的家庭之一，因為颶風失去了一切，展望會則協助他們前往避難所、提供生活上需要的基本物資，盡力保護他們也減少他們的痛苦。

近年來極端氣候導致天災不斷，脆弱國家中的兒童受之影響甚鉅，台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動，為災難中的孩子與家庭伸出援手、找回希望，捐款可洽台灣世界展望會官網。

台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾關懷受災居民與脆弱兒童，捐款響應飢餓三十人道救援行動。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

(中時 )