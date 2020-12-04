台中市打造友善育兒城市，興建大型親子館，增設小型親子館「社區托育資源中心」，社會局表示，今年下半年已有南區、北屯、東勢、潭子4間社區托育資源中心陸續開幕，明年預計再增加3間，市府持續增加大小親子館，縮短各行政區托育資源差異，讓家長及嬰幼兒能夠就近使用育兒資源。

社會局指出，市長盧秀燕重視以及市府這幾年的努力，台中市已完成設立9間親子館，包括北區、豐原、沙鹿、大甲、大里、南屯、坪林、石岡、太平。

此外，大雅、后里2座親子館即將完工，未來還規劃新增烏日、西屯、神岡、北屯、東區、和平區6座親子館，總計有17座親子館提供台中市民更完善的育兒服務。

社會局長彭懷真表示，在未設有親子館的行政區，市府運用托育資源車，將育兒資源帶入社區；另外也辦理「托育資源中心據點培力計畫」，補助民間單位設立小型親子館「托育資源中心」，未來將持續設置，減輕父母托育負擔。

(中時 )