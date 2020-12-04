行政院長蘇貞昌日前答覆國民黨立委蔣萬安詢問萊豬議題時，表示屏東信功肉品「很支持」，事後信功發聲明指不支持萊豬，國民黨團總召林為洲上午赴中正一警分局告發蘇揆散布謠言、違反社維法及食安法。國民黨立委孔文吉下午詢問，若被傳喚是否到警局說明，蘇貞昌表示，「法律之前人人平等，我都尊重」。

對於國民黨團今天上午告發行政院長蘇貞昌違反社維法及食安法，內政部長徐國勇強調依法辦理，徐下午備詢時補充，依法辦理是警察辦案基本精神，事實上，信功肉品也說沒有打臉政院，而是委託顧問公司申請消防檢查，這些資訊，警察都要查證，才是依法辦理的態度。

徐國勇解釋，蘇貞昌在接受國民黨立委蔣萬安質詢時也提到，支持把台灣豬肉賣到國外去，因此，警察也要將此報導依法辦理。

國民黨立委孔文吉追問，蘇貞昌說「信功很支持欸」，意思是信功支持豬肉銷售日本，還是支持美國萊豬進口。蘇貞昌回答，這已經清清楚楚，有好幾家媒體都有刊登逐字稿，從頭到尾沒有講到半個萊豬字眼，先前他去信功參加肉品出口日本的封櫃儀式，信功也很高興，看到政府防治非洲豬瘟、口蹄疫拔針，預見未來有機會出口生鮮豬肉。

話鋒一轉，蘇貞昌批評，「但把它扭轉到別的地方，後來的政治運作不好」，孔文吉立即糾正，「這不是政治運作，而是會造成誤會」，蘇揆回應「當天沒有誤會」。

正當蘇貞昌與孔文吉唇槍舌戰之際，徐國勇試圖打斷補充，當天農委會主委陳吉仲也在場，還說「我們比日本還好，（豬肉）有外銷到日本」，這些都會一併交給警察處理。

(中時 )