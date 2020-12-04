在全球疫苗開發競賽中，各國態度都非常積極，在英國宣布核准疫苗後，大陸亦預告近期內正式核准疫苗上市。大陸中國工程院院士王軍志透露，未來在1至2周將有重大消息宣布，年內將會有6億劑滅活疫苗獲批准上市。

據《長江日報》報首，大陸科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志在第8次世界中西醫結合大會做《新冠肺炎疫苗和藥物研發進展》發言時表示，全球都在關切疫苗問題，大陸「未來一至兩周將有大消息公佈」，「年內將有6億支滅活疫苗獲批上市」。

大陸中國工程院院士王軍志在第8次世界中西醫結合大會上宣布，未來一至兩周將有大疫苗消息公佈。（圖／微博@長江日報）

王軍志表示，早在疫情發生之初，科研攻關組就第一時間佈局疫苗攻關任務，先後部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5條技術路線並行研發，組織12個大陸的優勢團隊進行聯合攻關。

報導說，截至12月2日，全球在研疫苗共有214個。其中51個已進入臨床研究（大陸14個），進入三期臨床的有14個（大陸6個）。而進入3期臨床的6支大陸疫苗，其中4支為滅活疫苗。

王軍志說，滅活疫苗必須在P3實驗室生產，如果需要大規模生產工，其實驗室的生物安全保障和檢測技術必須要達到世界一流的水準。「這方面我們國家做得非常成功，所以這一次我們國家在滅活疫苗走在全世界的前面。」

他指出，對於滅活疫苗，在中國是比較成熟的，技術也比較好。滅活疫苗主要特點是與天然病毒結構最接近，所以應用後人體的免疫應答反應比較強，安全性也是可控的。此外，滅活疫苗也比較穩定，可在2-8攝氏度下運輸，冷鏈運輸很方便。

王軍志表示，滅活疫苗的整個研發、生產、質量控制及安全性、有效性評價標準比較成熟。我們有豐富的經驗，採用先進的純化技術和質量控制技術，使抗原的純度達到95％以上，這和重組蛋白疫苗的標準一致。

(中時新聞網)