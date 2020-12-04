高雄市大樹區高屏溪畔，4日上午傳出一家4口疑似在車內輕生案件。簡姓死者鄰居聽到消息一度哽咽。據了解，簡姓男子一家人搬到大寮區住處已經有時多年。2名小孩皆有智能不足，生活起居都是簡姓男子在照顧。加上妻子罹患大腸癌3期，生活壓力全都落在一家之主身上。
鄰居指出，約莫3年前簡妻得知罹患大腸癌大受打擊，一家頓時陷入愁雲慘霧。原本在工廠上班的簡男已年逾57歲，為了照顧癌妻和2個孩子，辭掉了每個月4、5萬元薪資的工作。一家人僅靠簡男打零工收入及政府微薄的補助度日，一家省吃儉用，可能因為入不敷出，無力償還貸款，壓垮一家人。不久之前，簡妻的母親曾經來探望他們，當時就透露，家中狀況不是很好。
據《ETtoday》報導，鄰居回想起見到簡男一家的最後一面，忍不住啜泣。鄰居指出，前一天晚上出門倒垃圾時，剛好遇到簡男開車載著一家人出門，夫妻倆還向她打招呼。當時她隱約覺得夫妻倆神情有異，似乎有口難言，表情像是在向她道別、說再見，鄰居向記者說，「我很後悔那時沒有把他們攔下來！」。
這樁家庭悲劇發生的原因，究竟是家中經濟因素或有外力介入，警方正深入調查中。
(中時新聞網)
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