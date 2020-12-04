台中驚傳殺妻棄屍案！一名35陳姓男子與妻子離婚後仍住在一起，日前兩人為了爭子女監護權發生口角，陳男竟然持刀將前妻亂刀砍死，裝入行李箱後，以拖車棄屍台中大坑山區，原本警方已根據監視錄影畫面先拘提陳嫌詢問妻子下落，但陳嫌堅不吐實，警方循線發現屍體後，將現場照拿給陳嫌觀看，才順利突破其心防，坦承殺了前妻後棄屍。

陳嫌亂刀殺妻伴屍3天，才將屍體裝在同款的行李箱內棄山區。(警方提供)

據了解，死者母親每天都會與女兒聯繫，但是29日因為找不到女兒，又發女兒與前女婿兩人近來經常爭吵，擔心女兒受到前夫傷害，於是台中市警局第五分局報案協尋，警方透過監視器發現陳男涉有重嫌，將他拘提到案。

警方發現陳嫌在犯案當天獨自進入住家，後來又獨自出門，但是卻用機車拖著一個行李箱，於是監視畫面一路追查到大坑山區而發現屍體。警方調查，陳嫌29日行兇之後，並沒有立刻棄屍，而是伴屍至少3天，才在本月2日中午11時許，用垃圾袋包裹遺體之後，裝入行李箱內，用機車拉著手推車運到中市大坑山區棄屍。

據了解，35歲的陳嫌目前以打零工為生，與妻子已經離婚但是仍然同住，兩人育有兩名年幼子女，上月29日與30多歲的妻子為爭監護權發生口角，一怒之下持刀將妻子殺害後棄屍。

上月29日案發後，因為陳妻的母親找不到女兒，遂報案請警方協尋，警方了解夫妻關係後認為陳男涉有重嫌，於是調閱住家監視器，發現陳男舉動不尋常，立刻將其拘提到案，原本陳男否認知道前妻行蹤，警方發現屍體後，他才吐露妻子已遭殺害，目前仍在調查陳嫌殺妻的過細程與過程。

(中時新聞網)