蔡政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，在野黨主張進口豬肉應標示含萊劑與否，農委會主委陳吉仲今於立法院施政總質詢，面對民進黨立委蔡易餘詢問，是否有民眾反應，希望吃不含萊劑的美豬，陳吉仲答覆，他走訪各地沒聽到這樣說；陳吉仲強調，全世界有101個國家開放使用萊劑，但沒有人標示萊劑，因為萊劑只是動物用藥品項之一，如果什麼都要標示會標示不完。

行政院長蘇貞昌今率領內閣團隊赴立法院進行施政總質詢，蔡易餘質詢時提到，國民黨、民眾黨等在野黨，要求美豬進口標示是否含有萊劑，但現今國人意識，只要美國進口豬肉就會選擇不吃，難道有人很生氣說要吃美豬，但不能有萊劑嗎？陳吉仲回答，他沒有聽過。

蔡易餘進一步詢問，在野黨要求美豬標記是否含萊劑是否多此一舉？陳吉仲表示，不只多此一舉，甚至世界上也沒有一個國家這樣做。

陳吉仲說，世界上101個國家可以進口萊克多巴胺肉品，就算發放萊克多巴胺藥證的20餘國，也沒有這樣做，包含鄰國日本也沒這樣做。

對於我國規範清楚標示產地，陳吉仲說若是標示是飼料或農藥添加物，不符合食安要求，因為現行有太多沒有標示，有34種農藥是在國內沒有使用或未曾用過，但仍會訂出安全容許值，原因是讓國外農產品進口時有依據，但如果全部都要標，民眾會看不懂，如果全部都要標示會標示不完，標示產地的話，民眾自然會選擇台灣豬。

(中時 )