台中水湳機場的水湳中央公園將於12月6日啟用，面積比大安森林公園還大2.5倍，綠意盎然的景緻讓中央公園有「台中之肺」的美稱，其中的抹茶湖、最美全家便利商店以及園區內饒富趣味的12項感官互動體驗設施，在國旅熱潮下相信又將吸引民眾眼球駐足拍照打卡，加上2021年跨年晚會預計在中央公園舉辦，中央公園所在的水湳經貿園區更是成為台中目前最受矚目的重劃區，房市討論度大增。

21世紀不動產企劃研究室指出，水湳經貿園區共分為五大區，包括經貿專用區、文化商業區、創新研發專用區、生態住宅專用區，其中最具亮點的便是鄰近台中之肺的清幽自然環境以及生態宅的規劃，十分符合後疫情時代現代人追求「接近自然、重視健康」的訴求，在這樣的情況下，預計吸引頂尖退休族群及科技業主管、從業人員等金字塔頂端人士成為購屋主力。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興表示，水湳經貿園區目前仍在潛銷期的推案大約在28-32萬元/坪的價格，相比七期同樣條件的預售案約落在38-42萬元/坪，大約差了10萬元的價格，房型則是2+1房及大4房的格局為主。沈政興補充，逢甲大學及中國醫藥大學都在區域內購地擴增校地，每個學校略估約5000人，加上水湳國際會議展覽中心、74快速道路沿線的「科技走廊」外溢出來的商業、科技業從業人員約2000人等，預期將共增加1.2萬人在區域內生活，將有效支撐水湳經貿園區的生活、商業、居住需求。

台中重劃區百家爭鳴，包括由於豪宅座落而名聲大噪的七期、以及40年來全台最大重劃區的14期等，以及台中水湳經貿園區，其佔地254公頃，以「智慧、低碳、創新」為開發目標，10分鐘車程就能上台中中清交流道以及台中捷運在文心櫻花路口設立的G8a站，交通機能便利，台中市政府積極投入百億預算開發多項大型公設，包括中央公園、水湳國際會議展覽中心、台中綠美圖（市立圖書館、市立美術館）、中台灣電影中心、台中智慧營運中心及水湳轉運中心等，此外，隨著科湳愛琴橋的通車，水湳經貿園區連接台中中科園區更加順暢，加上各大連鎖品牌陸續進駐，是重劃區有增長潛力的重要指標，包括全台最大迪卡儂賣場、UNIQLO、愛買等，加上鄰近河南與逢甲商圈等，生活機能不虞匱乏。

(時報資訊)