美股隔夜漲跌不一，那斯達克和標普收盤再創歷史新高點。然而受美國國防部消息影響，港股高開後，上下震盪，尾盤拉起後又下挫。

周五香港恆生指數漲107.42點或+0.40%，為26835.92點。國企股(H股)漲38.28點或+0.36%，為10624.65點。今日總成交金額為1063億港元。

半導體股漲2.0%，表現不俗，領漲恆生科技指述的收漲0.16%。華虹半導體尾盤一度漲3.0%，收盤漲0.59%，報43.0港元。里昂上調該公司目標價，由38港元提升至52港元，評級維持在買入。

其他指標個股，阿里巴巴漲2.5%，京東漲2.4%，美團漲4.6%，騰訊則持平小跌0.08%。

石油及天然氣股跌0.97%；中海油跌3.89%，收報2.45港元。

中芯國際收跌5.4%，報21.0港元。中芯國際早上甫開牌，途中即停止交易，午休後下午復牌，跌勢擴大。該公司午間發布公告，稱外圍事件對公司營運無重大影響，重申公司是獨立營運的國際企業，堅持合法合規經營。

中芯國際指稱的外圍事件估為此前媒體報導，美國計畫將中芯國際列入國防黑名單，以及美國防部在周四正式將該公司列入黑名單。

(時報資訊)