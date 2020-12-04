鮮活果汁-KY（1256）今（4）日公告2020年11月合併營收為新台幣2.32億元，創下歷年同期新高，並較去年同期成長17.11％；累計前11月合併營收31.89億元，年減幅更已縮小至1.15％。如以原幣（人民幣）計算，累計前11月合併營收已正成長4.11％。

針對成長動能，鮮活表示，該公司長期布局非果汁類產品，其中受季節性影響較低的「口感添加物」等出貨表現成長，加上新式茶飲的崛起，公司持續憑藉少量、多樣客製化的供貨模式，快速出貨的生產能力，得以搶占市場商機。

鮮活並指出，今年以來受惠自動化倉儲系統啟用，生產及庫存管理的強化，有效減輕經銷商庫存壓力，正向循環下，讓公司今年更能快速掌握消費市場所需，自第三季起推動營運成長。

展望後市，鮮活表示，目前昆山、廣東、天津三大廠合計年產能已提升至11萬噸，同時，看好飲品健康趨勢需求，公司持續投入研發非果汁類飲品原料，包含植物奶、甜品市場等；在AI系統方面，也持續強化自動化倉儲與冷鏈運輸布局，積極爭取商機。

鮮活成立於1998年，是專業生產濃縮果汁飲品原物料供應商，生產非包裝的現調果汁風味飲品原料，主要產品為果汁、果粒、果粉，主要銷售客戶為中國大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等。

(工商 )