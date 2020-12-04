瑞芳-猴硐坍方中斷 林佳龍：東部幹線恐需4天恢復通行

昨天才搶通！ 大雨造成瑞芳-猴硐邊坡土石再滑動

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡因連日大雨坍方，台鐵派出工作人員緊急搶修。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日大雨今（4）日早上大量土石坍方，幸好工務單位的連日監測和及時預警通報、以及列車長機警地緊急停車等，阻止更大災禍，確保了上百位旅客的安全。不過，由於該路段坍方嚴重，交通部長林佳龍表示，返東部幹線的車班恐需4天後才能恢復，將造成宜蘭、花蓮、台東乘客的不便，希望台鐵盡力彌補，懇求乘客的諒解。

林佳龍今在臉書上發文表示，經空拍監測的確認，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800立方公尺，清運搶修作業時間初估需要3天，電車線、軌道路線搶修復1天，返東部幹線的車班，恐需4天後才能恢復。

林佳龍說，他稍早已指示交通部相關單位，全力協助台鐵緊急應變，希望盡力將對旅客造成的影響及不便降到最低，目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，請台鐵全力搶通，並提醒現場同仁務必注意安全及保暖。

另外，林佳龍也指出，該路段屬正線，運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返。請公路總局協調北部及東部客運業者，全力投入本週末放假及收假的疏運應變。他還要求氣象局提供全國各地詳盡的雨量資訊，由台鐵針對全國各路段加強監測及預警，並嚴密列管風險邊坡之改善計畫。

(中時新聞網)