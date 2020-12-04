一名網友日前要到監理站辦理過戶，因為時間急迫，他請朋友幫忙刻名字的印章，結果朋友對他開了玩笑，印章上只刻了一個字「耶」，他事前渾然不知，等到監理站人員接過印章確認後，才向他詢問「是在耶什麼？」讓他相當尷尬，直說「朋友真的要慎選」。

這名男網友在臉書「爆廢1公社」上發文表示，由於他要辦理過戶，因此便請朋友幫忙代刻印章，他稍早一拿到印章便趕往監理站處理，沒有確認印章內容，「等了好久終於輪到我了」，只是當他一拿出印章蓋下後，氣氛卻頓時變得超尷尬。

男子請朋友幫忙刻印章，結果印章上只有一個字「耶」。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

原來朋友把該網友的印章刻成一個字「耶」，監理站人員接過印章後尷尬地問他「是在耶什麼？」他事後發文表示，「草率了…朋友真的要慎選。」許多網友紛紛留言說，「建議你直接斷交朋友」、「這種豬隊友以後直接捨棄」、「耶！被耍了」、「好尷尬的感覺」。

因為刻印章鬧出的笑話不少，一名老闆先前要員工幫忙刻一個名字的「便章」，但該老闆打字時不小心出錯，打成「便當」，員工雖然疑惑，卻也照實刻了一個「便當」印章，讓老闆收到又好氣又好笑。

一名老闆先將便章打成「便當」，員工也照實刻了一個「便當」印章。（圖／翻攝自臉書爆笑2公社）

(中時新聞網)