家住彰化的謝姓女子去年農曆春節期間，與家人帶著年僅1歲4個月大的女兒到台中谷關風景區遊玩，並投宿明治大旅社，未料，謝女的女兒不慎從旅社6樓欄杆間隙跌落一旁深達23公尺的大甲溪床死亡，旅社林姓負責人與鄭姓經理被依過失致死罪法辦，台中檢方以兩人與家屬和解，裁定緩起訴處分。

緩起訴書指出，明治大旅社實際負責人林姓男子（63歲）涉嫌竊占國有土地，2012年間開始在和平區谷關一帶、使用未登記的國有土地闢建飯店周邊聯外道路、茶坊與相關建物、車道等設施，並聘任鄭姓男子（73）擔任經理、負責現場工作，就此在谷關經營溫泉旅宿。

去年2月8日下午，謝女帶著女兒與孩子的表哥、表姊等人，到飯店6樓溫泉區遊玩，女童並跟著兄姊到停車場的欄杆旁看風景，當時她本要坐在欄杆下方的水平橫杆上，卻不慎從欄杆間隙跌到外側，直接掉落深23.89公尺深的溪床，導致全身多處受到重創，急救後不治。

謝女認為該處欄杆間隙太大，才使得女兒跌落喪命，怒告飯店業者。檢方調查發現，該棟旅社的6樓露台欄杆高約108公分、欄杆與欄杆間的間隙為16公分寬，露台旁設有停車場、涼亭與溫泉區，且林男、鄭男知道旅客會帶幼童到此看風景，卻僅設置「禁止攀爬」的告示，未增設其他防護設施。

檢方認為林男、鄭男涉嫌過失致死，因兩人已坦承犯行，且與女童家屬達成和解，裁定緩起訴處分；林男另涉及占有490平方公尺國有土地的部分，則依竊盜罪另行起訴。

(中時 )