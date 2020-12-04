台鐵瑞芳至猴硐大規模坍方 列車僅差30公尺就會遭掩埋。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳－猴硐路段因連日豪大雨不斷，邊坡滑動造成電車線故障，3日才完成噴漿穩固工程恢復雙線通車，今日山壁又有大規模土石崩落，台鐵宜蘭工務段段長李建勳現場指出，清晨4、5點左右因雨勢加劇，從上午6、7點發現土石開始滑落，壓壞電桿造成停電，區間車立即停下，土石最近距車輛僅30公尺，列車只差一點點就會慘遭掩埋。

李建勳表示，自上月土石崩塌後，就有持續關注該處土石鬆動區域，且噴漿工程也只是一個臨時措施，並無法長期保證滑坡不會鬆動，而上月30日自己有發現上方山壁有一個小裂縫，因此已設計初步的修整作業，並同步進行低壓灌漿，將這個裂縫填補起來，好在有做一個緊急修補的動作，不然今天現場狀況恐怕會更嚴重。

他指出，該區從4、5點開始下起傾盆大雨，監測人員在上午6、7點多發現邊坡滑動幅度越來越大，還好自己在6點就已先一步通報前後站，將列車停駛，不然後果不堪設想，隨後在7點半左右，同仁更發現南邊路樹傾倒，後續坍方於8點40分左右爆發，但整台列車因電力系統受損，因此無法退後離開坍方區域，但所幸在坍方前，台鐵已派出救援車輛以公路接駁乘客離開，因此無人員傷亡受困。

附近有居民陳奶奶指出，事發當下自己剛起床，聽到像鞭炮聲的爆裂聲響，隨後便有很多輛車子往基隆方向開離山城，一陣子後便聽到轟隆作響，才知道原來是土石坍方。

李建勳指出，多虧監測人員的即時通報，現場負責的宜蘭公路段人員才能成功阻擋這次可能發生的嚴重意外，推估土石量估計有3800立方公尺，清除作業預計需3天，電力線復線約1天，雨勢不再變大的話，可以在4天後先恢復單線通車。

(中時 )