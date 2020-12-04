富邦悍將賴鴻誠申請自由球員權利後，今日確定將轉隊至樂天桃猿，為史上第3位、投手第1人，同時也在自由市場拋下震撼彈，富邦因此有多餘的空間能在市場上補強，先前早已傳出富邦對中信兄弟張志豪有興趣，如今富邦只會更積極搶人。

賴鴻誠確定轉加盟樂天桃猿，富邦悍將還在臉書上感謝賴鴻誠多年的付出與貢獻，同時祝福他未來有更好的發展。樂天將要支付富邦球團費390萬元，或是234萬元加樂天1名25人保護名單以外的球員，樂天桃猿也在臉書上歡迎賴鴻誠，並表示加盟條件等相關資訊將於日後加盟記者會一併公佈，據傳樂天開出複數年合約等賴鴻誠點頭。

中職規定各隊只能簽2名自由球員，原本富邦陣中有林宥穎、賴鴻誠2人申請，若都簽回就不能在自由市場上補強，如今賴鴻誠被樂天簽走， 所有目光都聚焦在富邦會不會搶兄弟張志豪。

先前富邦總教練洪一中就曾表態，自由市場上只對張志豪較有興趣，如今空出名額，加上味全龍擴編選秀給的750萬，以及樂天給的轉隊費至少234萬，今年季後又一口氣釋出12人，資金相當充足，備足籌碼能搶張志豪。

張志豪今年月薪56萬，全額轉隊費840萬也是今年自由市場最高，中信兄弟也全力想將張志豪留下，領隊與其經紀人已有過初次會面，不過合約尚未詳談，富邦之後只會更展現誠意，在兩方競爭之下，張志豪未來月薪至少上看60萬。

(中時 )