台灣茶產量最大在南投 直擊松柏嶺農民採收日常

位在南投縣名間鄉的松柏嶺茶區，是在八卦山脈最南端，雖海拔僅200至400公尺，氣候卻十分涼爽，此地的土壤屬於紅色氧化鐵土壤，非常適合種植茶，一年四季採收時，做四季清茶它的茶香、韻味都很夠。也是台灣主要飲料茶產區面積與產量比最高，佔全國茶葉總產量31.2%。《中時新聞網》帶你直擊茶農採茶、製茶日常。

茶農茶菁採收。(照片/游定剛 拍攝)

利用戶外陽光照射讓水分減少，以利茶香氣轉換。(照片/游定剛 拍攝)

茶在室內進行萎凋。(照片/游定剛 拍攝)

茶在高溫中止茶葉反應，這步驟又俗稱定香。(照片/游定剛 拍攝)

茶廠老闆表示，松柏嶺區域土壤為紅色氧化鐵土壤，適合種植茶葉。(照片/陳威成 拍攝)

茶的產季主要分為春、夏、秋、冬，工作流程分為：施肥、灌溉、除草、病蟲害防治、其他農務等最後採收。春茶產期在3月中至5月上旬，冬季休眠後溫度適中，茶芽肥碩，味道甘甜，適合製成綠茶和清茶；夏茶產期5月中旬至8月中旬，因天氣炎熱，滋味強烈，適合製成紅茶；秋茶產期9月上旬至10月中旬，味道香氣較平和，苦澀感轉淡；冬茶產期在10月下旬至11月下旬，因天氣漸轉涼、日照少，適合製成青茶。

談及採收、製茶過程，華泰茶廠老闆表示，春冬茶葉從茶菁採收，摘採春、冬兩季，緩慢生長，蓄積更多養分的茶菁，接著利用日光照射，讓水分初步減少，以利於茶香後續轉換。

接著再移至室內做萎凋，茶菁進行翻攪，讓清味轉為花香，葉緣呈現暗紅色時，就是所謂綠葉鑲紅邊，這過程需經歷超過10小時讓茶發酵，接著進行炒菁，高溫中止茶葉的反應，這步驟叫做定香，緊接著移到炒菁室，揉捻破壞茶葉的組織細胞，釋出滋味物質，最後在讓茶乾燥，降低茶葉中的水分，兩個工作天，把四季青茶的香味和韻味都定住。

(中時新聞網)