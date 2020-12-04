◎謊稱國家隊假試作真買賣 刑事局破獲市價上億偽劣口罩

刑事局電信偵查大隊第2隊4日偵破製造販售偽劣醫療口罩案，王姓男子誆稱國家隊口罩製造機廠商，以測試製造良率為由，大量製作並冒充為醫療用口罩，批發給網路賣家販售牟取暴利，警方查獲偽劣口罩達115萬片，已有數萬片流入市面，警詢後全案依涉嫌《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《藥事法》等罪嫌將王姓等3名犯嫌移送法辦。

◎台鐵東部幹線暫停運行 小周末花蓮湧退票人潮

台鐵瑞芳、猴硐間因連續大雨，造成邊坡再次滑動，為確保行車安全，目前列車只能開到宜蘭，東部幹線大受影響，今天正好是小週末，乘客比平日多，下午花蓮火車站已見許多退票人潮，並轉搭客運北上，但運能有限，建議往返北花民眾，可購買鐵公路聯票，北宜間搭客運，宜蘭或羅東到花蓮改乘火車，客運業者正協調加開班次疏運。

◎埔里清醮重頭戲 市區封路交管

12年1次的南投縣埔里鎮祈安清醮活動，5、6日兩天將迎接宗教活動重頭戲，上看10萬民眾於埔里境內活動，埔里警分局將啟動交管，埔里鎮公所也獲投縣府教育處同意，周末開放鎮內學校場地供遊客停車。

◎麗寶送舊迎新辦雙演唱會 元旦搭摩天輪迎曙光

麗寶樂園渡假區將於跨年夜、元旦連續兩天舉辦「雙演唱會」，近6000發精彩煙火秀蓄勢待發精彩可期。副總王永豪表示，2021年元旦麗寶最好玩，早上可搭乘天空之夢摩天輪迎新年第一道曙光，下午有紙風車劇團「三國奇遇」演出，晚間還有金曲歌王蕭敬騰獻唱，歡迎到麗寶從早玩到晚，迎接最嗨新年。

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(中時新聞網)