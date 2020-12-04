「大陸第一小生」黃曉明出道22年，演技經常受批評，日前奪下金雞獎和百花獎最佳男主角，證明自己不是靠長相，還為戲瘦10公斤、蓄鬍，卻也被罵「油膩大叔」；近日他出席第17屆法國影展開幕，被捕捉到他把滿臉鬍子都刮乾淨，帥回巔峰顏值，看不出來是名43歲大叔。

黃曉明出席第17屆法國影展開幕式，才獲得金雞、百花兩大獎，又被授予法蘭西藝術與文學騎士勳章，演技終於獲得實質肯定；而有別於他在金雞獎頒獎典禮時，一臉絡腮鬍大叔樣上台領獎，他終於把為戲留的鬍子都刮乾淨，瘦下來的他又搭上清爽的臉蛋，像是重回當年那個稚嫩的黃曉明。

近日黃曉明出席第17屆法國影展開幕，被捕捉到他把滿臉鬍子都刮乾淨，帥回巔峰顏值。(圖/ 摘自黃曉明微博)

許多粉絲看到男神恢復清爽模樣都超興奮，激動表示「刮掉鬍子以後又發現了曉明哥的另一個顏值巔峰，身材管理也很絕」、「感覺曉明哥的顏值一直在開掛的路上」、「明明可以靠顏值，非要靠實力」、「剃了大鬍子就帥回來了，這顏值不輸小鮮肉吧」。

日前才傳出黃曉明在片場出現健康問題，他為了新角色節食又加上多天不眠不休拍戲，傳出多次趴在道具上請求休息幾分鐘；事後黃曉明也坦承，自己用斷食療法減肥導致身體虛弱，才會出現心臟不適的狀況。由此可見，黃曉明相當敬業，為了完美呈現角色什麼都肯做。

(中時新聞網)