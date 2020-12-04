遭5.6萬人齊聲罵「現代趙高」蘇貞昌慌忙回應了。(圖/國會頻道直播)

國民黨革實院長羅智強近日在他成立的「我＋1」臉書粉專，嗆「蘇貞昌下台」，並砲轟行政院長蘇貞昌是「現代版趙高」、「用秋後算帳的方式創造恐懼，讓人民怒不敢言」。發文不到24小時，按讚數達5.6萬人，還有1.1萬人留言。對此，蘇貞昌回應，「這不是事實」。

羅智強在為發動罷免民進黨立委吳思瑤而成立的「我＋1」粉專發文表示，蘇貞昌抹黑信功在先，屏東縣府緊查水表在後，這種騙子院長、東廠政府還能繼續戀棧掌權，也真是夠丟政府的臉。

他強調，「蘇貞昌有如現代版的趙高，指鹿為馬，騙神騙人」，所憑著不是因為人民馬鹿傻傻分不清，而是他相信他能夠用秋後算帳的方式創造恐懼，讓人民怒不敢言，噤若寒蟬，這就是蘇貞昌的囂張本錢。這則發文不到24小時，按讚數達5.6萬人，還有1.1萬人留言、近千人分享，引起廣大迴響。

據《中央廣播電台》4日報導，國民黨立委鄭正鈐今在立院質詢提及蘇貞昌是「現代版趙高」，蘇貞昌對此表示，這不是事實，台灣現在最重要的是大家團結一致。蘇也強調，開放萊豬政府一定會維護國人健康。

(中時新聞網)