陳嫌以機車載運「行李箱屍」至通往大坑1處偏避草叢丟棄。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區驚傳駭人聽聞殺妻棄屍案，35歲陳嫌11月29日與住在一起的37歲宮姓前妻，發生激烈口角，陳涉嫌持球棒猛擊宮姓死者後腦勺，再持刀刺頭數刀，死狀悽慘，事後陳將宮裝屍在行李箱內，伴屍3天，期間正常接送小孩放學，本月2日中午將「行李箱屍」載至大坑附近1處草叢丟棄，3日警方據地緣及監視器找到死者遺體，陳才坦承殺害前妻，警方正偵訊中。

據警方推判，宮、陳2人離婚僅5天，宮女即遭殺害，陳嫌甚至擔心當天行凶事跡敗露，將就讀國小2年級及幼稚園中班女兒送至親戚家借住，隔天再到學校接女兒；案發翌日在臉書Po文，相當冷靜。

據悉，高學歷宮姓死者之前有穩定工作是名上班族，陳男打零工維生，2人經常為了家庭瑣事爭吵，並在上個月離婚，2人為爭取2女兒監護權，發生肢體衝突，29日再度激烈爭吵，發生憾事。

陳嫌犯案後將屍體搬進家裡1個大行李箱放置，藏在不顯眼位置，棄屍當天並購買搬運推車及繩索，以機車載運至通往大坑一處偏避草叢丟棄，宮女母親因找不到女兒，30日當天向警方報案，很擔心女兒已遭遇不測，警方著手循線追查。

(中時 )