台鐵瑞芳至猴硐段發生大規模坍方，雖然及時發現並未釀成悲劇，但仍造成鐵公路運輸系統大亂，許多旅客在車站苦候多時仍無車可搭氣得大罵，台鐵也緊急安排轉往附近國道轉運站改搭國道客運，至於所持車票，可在一年之內就近前往各地車站辦理全額退費。

連日大雨，導致台鐵瑞芳至猴硐段發生大規模坍方掩埋鐵道，造成鐵路交通完全中斷，也讓原本計畫要搭火車南下、北上的民眾無火車可搭乘。

不少原本要從宜蘭縣內各車站搭乘火車北上的民眾得知交通中斷的消息後，立即轉往國道客運轉運站改搭國道客運，部分民眾則是在車站苦等多時，卻遲遲等不到恢復通車的消息，急得破口大罵；宜蘭火車站甚至還有一名老婦人在宜蘭火車站苦等了3小時，她又不會搭國道客運，只得透過電話聯絡，讓女兒特別從桃園開車到宜蘭載她返家。

台鐵宜蘭運務段長謝清田表示，在鐵道中斷且確定無法在短時間內修復恢復通車後，立即安排旅客轉往各車站附近的國道客運轉運站，改搭國道客運北上，同時告知已購票的旅客，可在一年之內前往工作或居住地附近的車站辦理全額退費。

突然湧入大量旅客，葛瑪蘭客運也緊急加派30輛車來疏運北上旅客，每10分鐘就加開一班車，盡可能滿足旅客的交通需求，4日總疏運達550班次，共搭載約1萬6000人次旅客。

(中時 )