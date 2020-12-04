就讀大道國中三年級的「小銘」與母親相依為命，多年來學業成績不慎理想，原本學校綜合活動分數僅40分，但受到社工不斷鼓勵，他努力向上、進步至88分，為鼓勵不畏逆境仍持續向上的學生，財團法人卿雲慈善基金會舉辦進步獎學金頒獎，盼帶領孩子為未來而努力。

站在烏日林新醫院頒獎活動會場，小銘從卿雲基金會董事長林仁卿手中拿到進步獎學金，顯得相當開心。出身單親家庭的他從小與母親租屋同住，平時仰賴媽媽微薄收入與政府低收入補助維生，原本課業成績不佳，在社工持續鼓勵下，成為今年進步幅度最大的受表揚者；小銘說，深深體會到「只要不放棄，就能嘗到成功的果實」。

同樣受表揚的還有就讀烏日國小四年級的小勳，他說，受新冠肺炎疫情影響，父親受到公司裁員，也使得家中經濟頓失依靠，為了不讓家人擔心，他努力學習，自然科領域成績從甲進步到優，拿到的獎學金希望能為返鄉務農的父親減輕些負擔。

卿雲慈善基金會舉辦進步獎學金活動已邁入第8屆，至今累計發放近220萬元獎學金、受扶助學生超過670人，基金會指出，發放對象從台中烏日、大肚，已擴大至彰化縣，受獎者約有3分之1是出自單親家庭，盼透過獎學金的發放，聚焦在「看見孩子的進步」。

林仁卿強調，今年受疫情影響，世界運轉的速度宛如按下暫停鍵，也不少家庭的經濟受到波及，特別勉勵學童們遇見逆境要勇於面對、創造屬於自我的價值。

(中時 )