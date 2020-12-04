浩鼎（4174）4日公告，為聚焦免疫療法抗癌新藥開發，擬尋找資源互補的合作夥伴，共同進行0B1-858肉毒桿菌毒素產品專案之合作開發。初步將採產品智財作價方式結盟策略投資人合資成立新公司，預計明年第一季定案。

浩鼎表示，初步已規劃將0BI858全球醫學美容之智慧財產權授權予新設的公司，並由該新設公司進行後續醫學美容適應症之臨床研究與開發。

此外，也規劃將0Bl-858針劑充填專用產線設備出售予該新設公司，而OBI-858全球醫美智慧財產權之授權金及針劑充填產線設備出售價款，將以新設公司發行的股份作為對價收取。

該新設公司預計同時進行現金增資，所募資金用以支應0B1-858二期臨床後之試驗用藥生產,以及完成一期及進入二期的臨床試驗費用等營運支出。

浩鼎表示，目前已接洽之潛在投資人包含掌握產品經銷通路之醫美集團、機構投資人及具有豐富生醫產業投資經驗之投資公司等。

由於肉毒桿菌毒素應用於醫學美容具有龐大的市場潛力，浩鼎希望藉由進行此一專案合作，結合潛在投資人之資源，共同推進OBI-858之研發進度，並期共同分享產品上市後潛在的商業利益。

(工商 )