胡宇威主演東森新戲《王牌辯護人》現正熱播中，劇中他懷疑黃薇渟捲入女明星潛規則事件，沒想到意外發現她是和老闆撕破臉才互相提告，動機根本不單純，黃薇渟一氣之下狠甩胡宇威巴掌，怒罵後憤而離開。回憶該場巴掌戲，胡宇威當時瘋狂卡詞，「又要被對方搧耳光後飆罵，就是各種不討好」。

黃薇渟則說自己比胡宇威還緊張，彩排多次才敢正式下手，搧完巴掌後才開始互開玩笑。黃薇渟笑說「因為胡宇威皮膚白、膚質又好，打他卻有種在吃他豆腐的感覺。平常哪有打胡宇威的機會，拜託！男神的臉欸！我哪捨得打下去。」。胡宇威一聽立刻玩笑反擊，大喊「妳打律師！我要告妳，去醫院驗傷！」

在另一場對質戲，黃薇渟一改清純形象，主動貼近胡宇威，語帶曖昧說「我可能就是潛規則的參與者，而非被害者」，尤其在昏暗燈光下要勾引對方，她說：「幾乎臉貼臉，在他耳邊用半氣音講話，內心超害羞」直呼不好演。

胡宇威3日和導演黃志翔上廣播節目宣傳，胡宇威好奇導演怎麼會選中自己，黃志翔讚胡宇威「音質」很好，被他聲音所吸引，且也看過多部胡宇威作品，才更確定要他演出。黃志翔也說，胡宇威具備他想像中角色「麥大奇」的樣子，印象很深一場法庭戲，「他機關槍式、咄咄逼人的講出一大串台詞，氣勢跟口條都非常到位，全場包括臨演都被他震懾住，喊卡後全場都為他鼓掌，連我都跟著很感動。」

《王牌辯護人》胡宇威與黃薇渟、葉星辰因案件發生爭執。（東森電視提供）

《王牌辯護人》黃薇渟曖昧勾引胡宇威。（東森電視提供）

《王牌辯護人》胡宇威與導演黃志翔到廣播節目「夜光家族」宣傳。（東森電視提供）

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