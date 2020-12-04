疫情衝擊全世界經濟，也衝擊全球股市！為了挽救世界經濟，美國聯準會把利率降到○～○．二五％，Fed資產負債表從一兆美元上升到六兆美元，資金燃燒全球，也激盪起今年全球股市的牛市，包括美國六大指數，台灣、南韓、印度等股市都創下歷史紀錄，台股從八五二三大漲到一三九八○，漲幅也達六四．○二％，這是一段驚人漲幅。

這當中，今年在美國有幾檔驚天飆股，一個是Tesla，二○一九年大家在電視螢幕上看到Elon Musk吸大麻，哭喪著臉，Tesla股價跌到一七六．九九美元，但是一年後，Tesla大漲到二三一八．四九美元，後來再一拆五，股價一度寫下六○七．八美元天價，市值跑到五六六三．五四，除了FAAMG五大巨擘，再來是阿里、騰訊，Tesla超車巴菲特的波克夏Ａ股，成為全球第八大市值企業，而台灣的TSMC ADR也站上一○○美元關卡，市值來到五二三○．六八億美元，成為全球第十大市值企業。

如果要計算漲幅，Tesla從一七六．九九起漲，還原一拆五是三○三九美元，這一段漲幅高達十六．一七倍，這次Tesla納入標普五○○，更是添加威力，被Tesla帶起來的還有中國的比亞迪、小鵬和蔚來汽車（NIO）。蔚來從一．一九美元大漲到五七．二美元，今年大漲四七．○六倍，除了電動車外，今年披上新經濟的電商Shopify、Sea都創造十倍速漲幅，視訊會議商機的Zoom從五九．九四美元，大漲到五八八．八四美元，也幾乎大漲逾十倍。

半導體股ＡＤＲ接棒漲

今年半導體氣旺，TSMC ADR從三四．二一美元大漲到一○四．三美元，漲幅達二○五％，但是最近大家發現聯電今年漲幅超過TSMC，原來是UMC ADR今年漲幅更驚人，從一．六四美元漲到七．五美元，漲幅高達三五七．三％，TSMC ADR、UMC ADR相繼上漲，慢慢也帶動日月光ＡＤＲ（ASX）、南茂（IMOS）股價的上漲，所以大家也看到最近台灣半導體產業整個興旺，漲勢從台積電、聯電、世界先進，再到旺宏、華邦，甚至是茂矽。

台股在十一月三十日驚見四○九六億元天量，這又是台股新的里程碑，台股逼近一萬四千點，很多人逐漸有懼高症，最慘的是今年一直看空台股的投資人，有一位投資人專押富邦ＶＩＸ，今年三月台股最低，富邦ＶＩＸ創下十四．二九元新高，現在一路下滑，跌到三．七六元，還有很多人喜歡反向作空，富邦台灣加權反一從八．五五跌到四．五九元，富邦Nasdaq反一從十九．九一跌到剩下六．七一元，國泰美國道瓊反一從十八．九四跌到九．四三元，元大台灣五○反一從十六．三八跌到七．四三元，今年投資反向ＥＴＦ的投資人可能慘賠，這是心中看壞股市的反向操作，結果在大牛市中也可能賠錢。

這個現象也告訴大家，全球資金充沛，錢會找到最好出路，最近Moderna、輝瑞（PFE）都宣布疫苗研發成功，但是輝瑞股價沒有什麼波動，但Moderna連續飆漲，今年Moderna從十一．五四美元飆升到一七八．五，股價大漲近十五倍。股價最聰明，一是告訴大家Moderna研發的疫苗可能比輝瑞有效，Moderna股價強烈表態，股價當然充滿玄機。

市場願給聯電多少本益比

在資金燃燒的情況下，今年展望看好的個股，股價都走出大格局，像台積電漲到五○六元，還有很多人在問台積電可不可以買？台積電、聯發科這兩檔股票，我們從去年講到現在，但大家一直不相信，最近漲勢蔓延到聯電大家依然不相信。

今年半導體勢旺，台積電一直往新製程及先進封裝的路走，把對手愈拋愈遠，聯電是什麼事也沒有做，但是美國制裁中芯，那些二二奈米、二八奈米的單子全湧向聯電，大家看到聯電三個季度淨利從二二．○六、六六．八到九一．○六億，其實每季的營收變化並不大，但是淨利變化很大，這是因為毛利率突然從十一．四％拉升到二一．八％，這是八吋廠能擠爆造成的水漲船高效應。

相對於台積電不斷建造新廠，聯電不再投資新廠，當然折舊攤提也大幅下滑，照這個態勢下，聯電第三季ＥＰＳ已推升到○．七五元，那麼明年ＥＰＳ如果從這這個基準起跳，可能是三元以上，這時候市場願意給聯電多少ＰＥ，就決定聯電的股價。最近華邦、茂矽也有跟進意願，第三季ＥＰＳ已達一．九九元，強攻車用IGBT、二極體及MOSFET代工，正好走上當令產業，有利基動能，可能走出另一個投機的路。（全文未完）

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先探投資週刊2120期

(中時新聞網)