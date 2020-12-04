台東副縣長王志輝（左）至後備指揮部拜會指揮官蔡豐全（右）。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

近期因東北季風強烈，台東縣蘭嶼地區客、貨船班自11月27日起停駛迄今已逾1 周，造成當地民生物資嚴重缺乏，蘭嶼鄉公所及當地各界急向縣府尋求幫助，副縣長王志輝4日拜會後備指揮部，會談民生物資疏運事宜，協調各種疏運方式，協助解決此次危機。

王志輝帶領農業處長許家豪及民政處副處長歐斐君，一同拜會台東縣後備指揮部指揮官蔡豐全，蔡豐全允諾，願意協調軍方或海巡單位加入緊急疏運行列。

縣府同時也協調航港局東部航運中心，並與船位得標廠商東翰貨輪多次溝通，在東翰輪船體修復及通過安全檢查後，第一時間須加入疏運，解決當地物資不足困境。

王志輝表示，當務首要工作是儘速完成將民生物資必需品運補，在海象條件嚴苛的東部海域，船舶的操船能力是一大考驗，縣府會協調所有可行的物流管道，在安全運補的狀況下，協助解決此次危機。

蘭嶼鄉公所民政課長施森茂說，部分餐廳受停航影響，缺乏食材及瓦斯而暫停營業，為避免造成斷糧危機，不排除動用戰備存糧，包括米、麵條、罐頭和乾口糧，先發放給弱勢鄉民，大約能勉強維持1周。

據了解，蘭嶼因天候因素停航最久在2012年、紀錄為14天，當時天秤颱風不僅造成蘭嶼慘重災情，也出現斷糧、斷油危機；中央政府指示國軍救災及運補物資，鄉公所首次發放戰備存糧才度過。

另外，離島客貨運船舶船齡多已超過20年，在操船安全及物資的運補往往受限於7級風浪、3米浪高標準，而無法出船。縣府將配合航港局鼓勵現有船運業者汰換舊船。

(中時 )