彰化產業有許多隱形冠軍，縣府結合購物平台，架設「彰化好物購」專區，協助在地廠商透過數位轉型、從實體通路轉入虛擬通路，讓更多消費者看到彰化優質產品。（吳敏菁攝）

彰化產業有許多隱形冠軍，縣府結合工策會與東森購物平台，架設「彰化好物購」專區，協助在地廠商透過數位轉型、從實體通路轉入虛擬通路，搭配行銷策略與媒體曝光等方式，讓更多消費者看到彰化優質產品。上架已經有百家，預估至少來超過5000萬元營業額。

縣長王惠美表示，彰化是中小企業原鄉，實際上有很多隱形冠軍，這幾年在各鄉鎮市農會總幹事帶領之下，不只一鄉鎮一特色，而是一鄉鎮有好多特色，但是要如何把這麼好的東西行銷出去，除了以店面、各單位努力行銷等傳統方式之外，疫情強化了電商重要性，縣府整合成一個品牌共同行銷，目前上架的有約百家，但實際上報名的已有2、300家。

平台推出「美好彰化 食在好味道」、「安居彰化 生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化 美麗新生活」、「樂活彰化 一遊未盡」共五大主題，不僅一次網羅食衣住行育樂等各大產品，還將展開全面性宣傳曝光，讓更多消費者方便買到彰化精品好物。

彰化縣工策會總幹事張啟楷表示，12月底前下單投，還可參加汽車抽獎、明年1月31日止下單，天天可抽國際觀光酒店、月月抽五星觀光列車「環島之星」等好禮。在後疫情時代，企盼拓展新通路，為在地企業創造更多商機，還有眾多優惠，相信能讓彰化的廠商賺大錢。

(中時 )