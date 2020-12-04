新竹縣政府首度舉辦「2020竹縣好青年成年禮活動」，4日上午於明新科技大學登場，吸引縣內10所高中、職上百名學生參與。（莊旻靜攝）

新竹縣政府首度舉辦「2020竹縣好青年成年禮活動」，縣長楊文科（左）將象徵「我成年、我承擔」的擔子交給學生代表，期許青年成年後更具責任與使命感。（莊旻靜攝）

新竹縣政府首度「2020竹縣好青年成年禮活動」，4日上午於明新科技大學舉辦，縣長楊文科也將象徵「我成年、我承擔」的擔子交給學生代表，期許青年成年後更具責任與使命。新竹縣政府籌設「新竹縣政府青年諮詢委員會」，也期望徵選青年、學生代表委員，期使政策更符合年輕人的需求。

成年禮活動循古禮為年輕人加冠，楊文科表示，期望青年成年後心智更加成熟，並懂得感恩、回饋。成年禮活動吸引縣內10所公、私立高中、職學生參加，由縣府青年事務中心結合品格教育和客家精神設計8項趣味闖關考驗，讓學生了解成年後應具備的「禮、義、廉、恥、智慧、勇氣、團結、勤勞」品行。

楊文科也表示，今年12月31日將舉辦跨年晚會，主場在新竹縣的新竹攻城獅籃球隊12月26、27日將回到竹北體育館主場比賽，邀請青年朋友一同參與、共迎新年。

楊文科上任後成立青年事務中心，協助青年成家立業，也因新竹縣民平均年齡僅39歲，縣府也將成立青年諮詢委員會，計畫明年1月中旬開始運作，為培育青年人才多元展能、參與縣政規畫，楊文科表示，縣府期望透過以自我推薦方式，招募想為社會服務的年輕人，除了參與動機、個人資料外，也須自我推薦影片，一同打造友善青年環境。

青年諮詢委員會接受各方人士推薦，徵選18至40歲的學生、社會青年代表一共14至16位，其中高中職及大專院校學生代表至少2人，學生代表合計4人，並有設籍新竹縣的客家身分代表2人、原住民身分代表2人，以關注青年事務、輔導成家育兒、多元培力、創業就業等領域為主，詳情可洽新竹縣政府官方網站一般公告。

(中時 )