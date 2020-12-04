美元指數走弱，新台幣匯價升勢不止！今天盤中再強升逾4角，市場估下周恐測28元整數大關！央行外匯局局長顏輝煌今天表示，匯率是很難預測的，台灣的新台幣是有彈性的管理浮動匯率制度，由市場供需決定，並沒有市場所謂的防線。

顏輝煌表示，央行對於匯率有獨立行使職權，匯率基本上是市場供需決定，若有季節性、不規則因素干擾外匯市場正常運作時，央行會基於維持外匯市場秩序，進場調節。

顏輝煌表示，今年以來（至12月3日），美元指數己經貶值5.89%。主要是美國採取QE，而新冠疫情再起，使資金流向非美市場，因此，近期包括韓國、新加坡和香港的外匯存底都有明顯的增加。

據央行統計，11月美元指數為91.869，貶值2.31%；前11月美元指數貶值4.69%，而12月的前3個交易日美元指數就又再貶值了1.26%。

今年新台幣匯價走升因素，顏輝煌解釋，台灣出口表現佳以及美元貶值推升匯價走升。今年前10月台灣出口年增3.4%，而同期間的出超達478美元。

(時報資訊)