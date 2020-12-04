彰銀(2801)今（4）日召開線上法說，受全球央行降息壓縮利差、疫情衝擊產業營運造成海外逾放增加、金融市場波動加劇等3大利空衝擊，2020年前三季稅後淨利56.54億元、年減37.05％，每股盈餘（EPS）0.54元，仍分處近10年、近11年低點。

彰銀2020年前三季淨收益209.74億元、年減14.09％，為近6年低點。其中，利息淨收益143.2億元、年減17.64％，手續費收益33.92億元、年減1.59％，分創近6年、近7年低點，但財務操作收益14.27億元、年增20.16％。

彰銀截至第三季淨利差（NIM）自0.87％降至0.85％，存放利差自1.11％降至1.09％，資產報酬率（ROA）0.35％、股東權益報酬率（ROE）4.63％。資本適足率14.53％，逾放率自0.43％降至0.4％、逾放覆蓋率自283.39％回升至314.6％。

核心業務方面，彰銀前三季放款餘額1.48兆元、年增4.15％，其中企金年增4.33％、個金年增13.3％，僅海外年減10.03％。存款餘額1.82兆元、年增5.59％，其中台幣活期存款年增8.8％、外幣活期存款年增21％。

彰銀前三季海外獲利僅15.02億元、年減達72.72％，占比自52.2％驟降至36.3％，主因疫情衝擊部分授信案，致使逾放金額增加，截至第三季海外逾放約15億元，主要集中在航空及飯店業。

彰銀總經理黃瑞沐認為，疫情二度增溫再度影響全球經濟，但疫苗開發傳出捷報，使金融市場獲得激勵。在國際疫情未獲得有效控制前，許多產業仍續受影響。在利差持續縮小的金融環境下，將以更審慎態度拓展核心業務，並透過多元化獲利來源，降低疫情造成衝擊。

(時報資訊)