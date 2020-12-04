根據財政部統計，截至11月14日境外資金匯回申請案件計1,053件，申請匯回金額達新台幣2265億元；而上海商銀(5876)祭出一條龍金融整合服務，成功協助台商境外資金申請總金近新臺幣120億元。上海商銀建議，對於有資金匯回需求的客戶一定要把握最後一年，可享有10%稅率優惠；若匯回資金進行實質投資，第二年還可再享有稅率減半的優惠，降低稅務負擔。

境外資金專法上路進入第二年，境外資金匯回專法，針對台商個人與營利事業的境外資金匯回，提供為期兩年的特別優惠稅率，其中第一年稅率 8%，第二年稅率10%，完成符合規定之實質投資，並可申請退還已繳之半數稅款。

上海商銀表示，為協助客戶把握最後一年申請資金匯回，特於12月4日假上海商銀總行民生大樓舉辦境外資金匯回第二場稅務講座，再度邀請到財政部台北市國稅局宋秀玲局長擔任主講人，以「境外資金安心回台－安心因應、繼續打拚」為主題，說明專法相關規範及提供實務上面臨的問題與解答，同時也邀請勤業眾信會計師解說專法施行兩年期滿後，財政部將報請行政院核定施行受控外國公司（CFC）的制度。內容主要以政府希望採專法的優惠稅率，造成資金主動回流的吸力，同時輔以CFC制度上路，產生資金匯回的推力，積極促成境外資金回台，滿足客戶更實務的需要，客戶普遍反應獲益良多，對境外資金匯回專法有了更進一步的認識。

自從去年8月境外資金匯回專法上路後，上海商銀即積極響應政策成立境外資金匯回專業團隊，結合存匯、理財、授信及信託等相關業務單位，提供客戶全方位一條龍金融整合服務，已經匯回的台商客戶均表非常滿意。上海商銀在OBU架構釐清、洗錢防制作業預審檢核、稅務疑慮釐清、實質投資規範、資金匯回規劃等細節及整體作業流程，都有專業而細緻的服務。

(時報資訊)