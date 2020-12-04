新北市空軍三重一村是北台灣唯一擁有砲房陣地、且全村保留的眷村聚落，新北市文化局擬採OT（營運移轉）模式委外營運，但原訂明年2月就要簽約，招標案直至上月截止日仍乏人問津，無奈流標作結，地方民代認為投標金額過高、周邊景點單一都是流標主因，要求市府妥善規畫；全案預計明年1月二度招標。

空軍三重一村興建於1953年，位在三重正義南路底河堤邊，占地近4000坪，基地保存日治時期的防砲陣地及地下甬道遺跡，2006年前登錄為歷史建築，2018年完成修復並重新啟用，成為影劇取景和熱門打卡點。

文化局去年起規畫將空軍三重一村採OT模式委外營運，土地租金一年70萬元（每月5.8萬元），規定業者須保留3成戶外廣場、遺跡、眷舍展示、藝術家進駐等，但9月上網公告招標、直至上月截止，廠商投標數掛零，乏人問津招標案最後流標。

市議員李坤城認為，相較對岸的台北大稻埕，空軍三重一村周邊景點單一、商家發展較慢，廠商發揮空間不大，整體標案不夠吸睛；市議員彭佳芸則說，投標金額太高加上疫情影響，多數廠商還在觀望中，希望委外經營後仍保有空軍村傳統特色，像是食物、商品，應結合眷村文化作設計，避免淪為商業掛帥的文創聚落。

新北市文化局主祕翁玉琴表示，空軍三重一村是新北市第一個OT的歷史建築，第一次招標公告2個月，期初投資金額不得少於4200萬元，推估主因為疫情影響、金額太高，目前研議是否調降，預計明年1月修正後辦理二次招標。

(中時 )