印尼地區疫情衝擊，中央規定自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，彰化縣衛生局初步統計，受影響的長輩個案共計121人，將協調縣內長照合約單位，迅速銜接長照服務，以減輕家庭照顧者壓力，最高每個月可補助到3萬6180元。

彰化縣衛生局表示，長期照顧中心，即日起針對「新聘看護工未能入台」的家庭，啟動長照關懷服務。長期照顧中心已指派專人主動電話關懷詢問個案家屬長照需求，說明可使用的長照2.0服務內容，鼓勵家屬申請。

長照中心表示，接獲申請，會在3天內指派專人到府評估，依據評估結果，擬定照顧計畫及安排照服員到案家服務。

衛生局表示，若申請服務，經長照中心照顧管理專員到宅評估後，符合需求等級失能第2級以上者，即可申請使用各類長照服務，包括喘息服務、居家服務、日間照顧、專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等。

其中，最高失能第八級每月有3萬6180元補助，可用於居家服務，如協助洗澡、餵食、陪同就醫等項目，及一年最高補助21天之喘息服務。雖無法完全取代外籍看護工，但可減輕照顧者照顧負擔，補足無照顧者空窗期的缺口，降低家庭照顧者之壓力。

(中時 )