將新生兒放在尿布台，從容的為他換上乾淨尿布，這看似簡單動作，對於身障母親來講，恐怕困難重重；屏東縣政府看到身障母親因為環境設置的不友善，隨即啟動改善計畫，更跨局處整合提供協助，因而為縣府贏得一座衛福部健康城市健康平等獎。

屏縣府社會處長劉美淑坦言，過去身障婦女處於雙重弱勢處境，各項系統皆無法得到支持，為求改善，2019年進行一項「育有學齡前兒童的身障婦女需求調查」，發現身障婦女在實踐母職角色過程中面臨許多挑戰，例如無法進出哺集乳室、育兒壓力無處宣洩、還有社會及家人的期待等。

重度肢障陳麗雲多年倡議身障母權，近年欣慰看到已有大幅進步。（林和生攝）

劉美淑不諱言，身障婦女常被視為被照顧者、依賴著他人或社會服務的幫助對象，外界總認為母職角色其實不包含女性障礙者。為此，公部門著手友善環境的建置，更提供到宅母嬰照護月嫂80小時免費服務，且結合育兒指導進行居家空間評估調整。

58歲重度肢障陳麗雲孩子雖已成年，但仍積極倡議身障母職的友善環境，她說，20幾年前生產，遭遇社會不友善眼光，與先生獨自育兒的艱辛，還有帶小孩至遊戲場地的限制。如今皆已大幅改善，她欣慰地說，自己走過辛苦的路，希望對同樣情況的婦女有所助益。

劉美淑強調，沒有障礙的人，只有障礙的環境，只要把阻礙的地方層層打開，她們就能安心走出去，享受與其他人一樣的權利。

(中時 )