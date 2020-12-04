台南市某高中傳出高三男學生在女廁所裝設針孔攝影機偷拍，一名被害女學生發現異狀找到攝影機，正準備拿去老師辦公室時，該男生突然衝出企圖搶走攝影機，雙方也因拉扯驚動師生，偷拍事件才曝光。有網友PO網批評校方處理態度消極，但校方說，案發當天即依法通報，並召開性平會組成調查小組，啟動調查。

據了解，上月中旬1名高三女生在校內女廁所如廁時，突然發現垃圾桶後方有亮光，經進一步察看，赫然發現被人裝上針孔攝影機，立即拿起攝影機準備交到老師辦公室時，另名高三男生在走廊發現，竟上前企圖搶走攝影機，但仍被女生搶回報請師長處理。

事發後，直到本月初有人匿名在網路社群PO文，指校方處理態度消極，甚至有意息事寧人。匿名發文者還認為，由於裝設針孔攝影機的男學生，成績頗為優秀，被校方評估可望錄取醫科，但因擔心影響校譽及男學生的未來，校方才不准學生四處張揚。

不過，校方否認有隱匿偷拍事件，聲稱網路流傳的內容並非事實；校方指出，案發當天已依法通報，並召開性平會組成調查小組，啟動調查，也針對所有高三學生進行輔導與加強性平觀念宣導；但依性平法規定，任何疑似性平事件，必須由性平會組成調查小組啟動調查，其他任何人包含師長、學生及學務處等處室，都不可有詢問、刺探或調查相關人員或學生的舉動，也不得任意透漏相關事項。

校方還強調，經過初步了解，涉案男學生的偷拍動機，係課業壓力大，加上好奇心，才從網路購買針孔攝影機，在女廁所內裝設偷拍；至於偷拍時間有多久？有多少人被拍？校方說無法透露，但已加強校園安全巡檢，除了原有的感應照明設備及監視器外，也在重要地點再增設監視設備。

社會局也證實，11月中旬曾接獲該事件通報，即與學校聯絡，但因校方指全案已列為校園性平事件啟動調查，因此內容細節無法提供；該局將持續追蹤關懷，後續若涉及兒童及少年性剝削防制條例情事或其他需社會局社工協助，將立即派社工調查訪視，維護兒少最佳利益。

(中時 )