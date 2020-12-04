堪稱演藝圈「廚藝No.1」的海芬，近期推出個人第一本食譜《我一個人，餓了！》，好手藝讓藝人好友大讚，也無人能敵海芬做菜魅力，鄭元暢也是其中一位。得知海芬要出食譜書，鄭元暢力邀她踢館Youtube頻道「不專業廚房」，海芬原擔心自己太專業不適合節目走向，沒想到小綜說，再會煮菜來不專業廚房都會把食譜丟掉，海芬笑問「什麼都要丟，你飛盤社喔？」意外抖小綜國中真的是飛盤社，讓大家哭笑不得。

回憶起小綜從出道至今，重大活動幾乎由海芬主持，無論是粉絲後援會，或是小綜退伍的大型見面會，以及當年發片記者會，都是海芬主持，讓一進廚房的兩人敘舊不停。回想當年小綜在後台緊張到歪掉，連海芬問話時，他整個人都呆掉，小綜開玩笑說：「還是我們今天不要煮菜了！喝酒聊天就好了啦！」

面對海芬好手藝，鄭元暢展現「專業吃貨」，表演魯蛋一口吞，差點沒嚇壞海芬，這也讓海芬想起，小綜之前吃她做的滷雞爪也是一口吞，當時嚇壞眾人，小綜更說「如果今天有雞爪就可以示範」完全沒有偶包。來到「不專業廚房」的慣例，第一杯酒就是要乾杯，不太喝酒的海芬開始「茫」，對他大喊「鄭元暢我愛你！鄭元暢娶我！老了以後我們乾脆在一起過好了」，難得清醒的小綜馬上嗆說「我可沒說我會孤老終身喔！」氣死海芬。精彩內容請鎖定每週五晚上8:30更新的「鄭元暢之不專業廚房」。

(中時 )