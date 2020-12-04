勞動力發展署中彰投分署明年將成立中彰投區銀髮人才資源中心，提供更多元化的服務，方便各項中高齡者及高齡者就業服務措施的民眾或企業。（盧金足攝）

中高齡就業，政府助一臂之力！勞動部勞動力發展署中彰投分署今年度成功協助近2萬4000人次中高齡及高齡者就業，配合《中高齡者及高齡者就業促進法》12月4日施行，持續以豐富就業服務經驗及熱忱，用4招力挺中高齡者安穩就業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，《中高齡者及高齡者就業促進法》分別為「禁止年齡歧視、協助在職者穩定就業、促進失業者就業、支持退休者再就業、推動銀髮人才服務及開發就業機會」。

新法內容包含將高齡者納入各項就業促進工具補助對象、職業訓練開設高齡者專班、放寬雇主以定期契約雇用高齡者、給予世代合作獎勵及退休者繼續雇用補助等，為利於企業及民眾瞭解專法內容，分署明年將辦理至少15場次倡議宣導活動。

為迎接中高齡專法實施，分署今年特別進行「中彰投區銀髮人才服務需求調查」，調查初步發現，中彰投地區企業超過六成願意雇用55歲以上的勞工，其他還在考慮雇用的原因，除企業內部目前沒有適合的工作內容以及體力考量外，企業擔心年長者進入新的工作環境，會過於局限以前的工作經驗，難適應其他的企業文化。

中彰投分署首要除將加強專法宣導，朝減少外界對中高齡、高齡者的刻版印象及避免歧視來努力，透過辦理相關的講座活動或創新工作坊，從中讓年輕人體會年長者在工作上的優勢與體力限制，讓年長者能在過程了解並接納不同的工作文化，達成青銀共榮的目標。

林淑媛指出，在協助中高齡及高齡者就業上，中彰投分署將用4招來力挺就業，第一招為透過專人職涯諮詢服務一條龍模式，提供銀髮者、高齡者職場新視野；第二招則將積極開發短期性、臨時性、部分工時等彈性工作機會，以符合服務客群之期待。

第三招在提升勞工技能方面，中分署一直以來辦理各項職業訓練，已開設中高齡專班，未來因應專法內容將規劃開設高齡者職訓專班；第四招則善用各項配套就業促進工具，如雇用獎助、職場學習及再適計畫、職務再設計等提升雇主雇用意願。

勞動力發展署中彰投分署明年將成立中彰投區銀髮人才資源中心，提供更多元化的服務，方便各項中高齡者及高齡者就業服務措施的民眾或企業。

(中時 )