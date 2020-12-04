鄭人碩、林予晞和鑿花藝師張旭輝合影。（粘耿豪攝）

林予晞和鄭人碩4日出席「北港工藝大師紀錄系列—匠新匠心」記者會，他們皆參與作品，林予晞是系列作品《快門下慢刻哲學》主角之一，鄭人碩則為紀錄片擔任旁白配音。林予晞表示：「參與拍攝很像一趟找尋自我定位的旅程。」鄭人碩打趣接話：「我這次也有找到自己的定位，還是乖乖演戲就好，配音有機會再挑戰！」

首次接下旁白工作的鄭人碩，原先以為就是說說唸唸，實際配音後才學習到旁白的語氣必須帶有豐沛的情感，才能讓觀眾受到感染，迅速融入大師們的故事中。鄭人碩坦承這次的經驗有趣但也真的很不容易，每句話的節奏、語氣的吐納都相當不同，「我配音時的NG次數跟頻率，比平常拍戲時還誇張！」直呼：「實在太佩服那些專業配音的前輩，假如有機會我會想再挑戰看看，感覺這次似乎有抓到一點點訣竅。」

【即時新聞】林予晞、鄭人碩出席「匠新匠心」播映記者會。(粘耿豪攝)

《快門下慢刻哲學》片中紀錄的鑿花師傅張旭輝，在2016年底獲雲林縣政府認定為「鑿花技術保存技術保存者」。林予晞回想第一次細看鑿花的時候非常震撼，以前也去過廟裡拜拜，但從來沒有注意到這些裝飾，「老師的作品非常的繁複精細，我真的看到都入迷了。」覺得既感動又有點自責，從小身邊就有這些東西，怎麼沒有早一點去欣賞，「我其實有種『眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處』的心情。」

拍攝過程中林予晞多次拜訪張旭輝和他的家人，笑說：「跟老師和師母變得好像家人一樣，師母每次都把我餵得飽飽的，女明星的緊身衣服都快穿不下！」也憶起自己看著張旭輝老師在要送給她的木牌上，一筆一筆親手刻上「平安」兩個字，當下忍不住熱淚盈眶，「我那時候想到這些相處的過程，還有老師滿滿的心意，真的非常感動。」

「匠新匠心」紀錄片系列一共邀請到李春生、魏幼謙、林聰賢、蘇純亮、張旭輝五位傑出藝師，分別呈現開路鼓樂、哨角製作技術、燈籠工藝、小木作技術，鑿花工藝五種北港工藝的獨到之處；同時也邀請新銳藝術家參與拍攝，包含太日樂集團長張呈遠、蔦松藝術高中音樂班范詠喨老師、服裝設計師江奕勳、建築師廖偉立，以及知名演員暨攝影師林予晞，碰撞出傳統與現代的新火花。12月5日起，每週六上午10點於公視頻道播出，並於當日11點上架公視＋OTT平台。

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