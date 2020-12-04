柴山西海岸祕境造訪人次近年大增，但當地僅有南北端兩處基地台覆蓋，手機訊號微弱，若發生意外不但難以通聯也導致救難單位定位困難。日前中鋼傅姓主任獨攀失聯7天，疑似天黑迷途、墜落在無訊號的盲區，痛苦負傷爬行身亡。

疫情帶動國內旅遊潮，山難次數也暴增，傅男事件等同百岳山難縮影。「獨攀」的對錯爭論迄今不休，消防署近5年統計「迷路」是山難主因，山界紛紛疾呼「學會報座標、看離線地圖」才能提升存活率。

消防局呼籲，柴山祕境地勢特殊、風險高，民眾攀登最好學會用手機報座標、看離線地圖，帶齊裝備再出發。（袁庭堯攝）

救難人員事後比對搜救軌跡圖，發現曾有兩隊人員靠近傅男僅50公尺不到，但礁石、雜林密佈導致無法直接目視發現。（袁庭堯攝）

中華戶外探險協會副理事長宋德威（中）強調，秘境探險更著重人身裝備與危機處理能力，民眾最好參加培訓、養成正確觀念再出發。（袁庭堯攝）

傅男11月17日下午穿著短褲、拖鞋，從中山大學文學院側單獨入山後未歸，家屬心急報警搜救，警消民間共動員150餘人次地毯式搜尋，7天後在景點觀海崖下方200公尺陡峭落石區尋獲遺體。

起初，救難人員透過基地台訊號定位時發現範圍過大，透過家屬提供傅男帳號密碼後，才取得較精確的時間軸GPS資訊，最後鎖定觀海崖地區搜救，該地區超過60度陡坡、滿佈銳利礁石且全是密林，不僅手機，就連無線電也無法順利發話，度讓救難人員吃足苦頭。

依照現場跡證判斷，傅男可能因天色昏暗、迷路才失足墜落，當時跌斷腿的他應還有生命跡象。由於當地幾乎無訊號、無法打電話求救，傅男只能負傷痛苦往山腳方向爬行求救，途中疑似發生二次墜落，最後傷重身亡。

救難人員事後比對搜救軌跡圖，發現曾有兩隊救難人員靠近傅男僅50公尺不到，但地勢影響「真的完全看不到」，數天後還是靠屍臭才找到他。

消防局強調，柴山雖鄰近市區但「說小不小」，西側祕境不若東側24小時都有登山客，叉路、懸崖多，民眾攀登前真的要做好「與外界失聯」的準備。

消防局大力推廣的「119報案APP」只在有訊號時有效，民眾也要學習應對「無訊號環境」的求生技巧，可透過GoogleＭap離線地圖判斷位置和座標，千萬不要偏離目標或步道太遠。若真的不慎迷途，可先利用「簡訊」輸入待援座標、並預先發送，一旦手機抓取微弱訊號仍有可能成功發送求救訊息。

「每次出發都要做最壞的打算！」中華戶外探險協會副理事長宋德威強調，齊全的裝備、一瓶水都是重要且必備的東西，關鍵時刻不只能自救甚至還能救人。台灣祕境多，越特別的地方，人身裝備與危機處理能力及觀念更為重要。未來會推廣實地求生課程，傳遞正確的戶外觀念，系統化提升民眾的安全意識。

(中時 )