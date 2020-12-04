南投看守所的黃姓收容人，今年中秋節因想兒子，與同舍房許姓收容人佯裝打架，趁管理員開門時，竟以預藏磨尖的塑膠筷，意圖挾持並攻擊管理員達到脫逃目的，看守所迅速制伏2人。南投地檢署4日以妨害公務、強暴犯脫逃未遂等罪嫌起訴2人。

黃姓男子因酒駕觸犯公共危險罪而被判刑1年7月，在南投看守所服刑；許姓男子則因毒品、竊盜案被判刑6年4月，原本關押台中監所，因另涉強盜與傷害案借提調查，4個多月前暫移至南投看所守待審。兩人在中秋節連假因思念家人，黃男在中秋節當天跟許男提議挾持管理員的越獄計畫。

南投檢方於起訴書中指出，兩人在中秋節中午，先假裝打架，管理員聽到聲音在舍房外制止，把兩人暫時分開，將許男把手伸出門孔外上銬，再開門要帶離；門一開許男即轉身以上銬的雙手掐住李姓管理員脖子，並與林姓管理員拉扯，黃男趁機跑出，謝姓管理員以辣椒水制止，瓶子掉落地上，被黃男撿起朝謝姓管理員噴灑，再以磨尖筷子抵住其脖子。

南投看守所有多道管制門鎖和人力，許、黃2人隨即被制伏，越獄計畫失敗。南投地檢署4日偵結該案，將黃男和許男以妨害公務、強暴犯脫逃未遂、傷害等罪嫌起訴，且兩人是5年內再犯，屬於累犯，請法官加重量刑。

(中時 )