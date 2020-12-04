今年受到新冠肺炎疫情影響，各國國際書展紛紛改為線上展，衝擊書籍版權市場，尤其是十月中的法蘭克福書展，向來是全球書籍版權代理見面、來往交流的重要戰場。幸好台灣文學書籍逐漸建立口碑，光磊國際版權公司負責人譚光磊表示，繼近年吳明益《複眼人》、張國立《炒飯狙擊手》等書之後，李維菁《人魚紀》和陳思宏《鬼地方》也傳出捷報，分別在2日與3日成功售出歐美書市最指標性的英文版權。

《鬼地方》更一舉售出英文、韓文和越南文版權。譚光磊表示，「英文版權向來是最難的，所以賣出英文版權、尤其是賣給指標性的出版社或編輯之後，其他原本觀望的歐洲編輯就會比較敢出手，加上口耳相傳，可能會能帶動一波『滾雪球』的授權。」

將出版《人魚紀》英文版的是英國出版社「Scribner」，負責的是曾經手《82年生的金智英》英文版的編輯克里斯？懷特（Chris White），他在讀完英譯稿之後表示，「翻開第一頁我就愛上了這個故事，沈浸在社交舞的世界中，也訝異其中竟然蘊藏這麼多社會議題。任何一個為了實現夢想在奮鬥的讀者，都會在其中得到共鳴。」譚光磊表示，近年女性議題相關書籍在歐美熱門，也是《人魚紀》受到青睞的原因。

《鬼地方》則是由義大利出版社「Edizioni E／O」的英美分公司「Europa Editions」簽下，學過中文的編輯Lucrezia Lazzari認為小說迷人、精彩，「作者將同志、傳統社會、政治處境等元素巧妙融合。讓我印象最深刻的是，他帶著對政治與社會的敏感度以及幽默來描寫台灣，呈現台灣的生活與文化。譯稿文采優美。」

譚光磊表示，簽下這兩本書的歐美出版社，都有編輯過去曾與台灣接觸，甚至是來過台灣，在台灣參加版權研習活動，「這顯示這些出版人有沒有來過台灣、以前是否和台灣作者合作過，對台灣書籍售出版權的影響很大。」

譚光磊表示，今年因為肺炎疫情影響，雖然和往年一樣，都在法蘭克福書展前就將書籍的英譯稿寄出，但反應慢很多，「去年《炒飯狙擊手》是在書展前就收到報價，書展後沒多久就確定售出，今年這兩本都一路拖到12月才終於塵埃落定。」

(中時 )