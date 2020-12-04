大葉大學校友洪鈺雯、陳聖樺和林廷瑀3人應邀返校參與論壇，分享職場甘苦和創業心路歷程，他們運用所學，返回家鄉接掌傳統茶產業，並導入新的品牌、技術，盼能帶給在校學弟妹啟發。

高雄吟鴻茶葉負責人洪鈺雯，自造型藝術系畢業後任職於珠寶公司，學習客服、導覽、會計與展覽銷售，不久便決定離職返家幫忙，24歲那年隻身赴大陸廣州拓展茶業生意，還考取廣州、杭州的評茶員資格，還飛往澳洲當背包客，提升英文與設計能力，她說每一次挑戰都是經驗的累積，都會成為茁壯的養分。

大葉大學主祕侯雪娟(左)頒發青年楷模獎盃給陳聖樺(右)。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學舉辦青年校友論壇，邀請茶農子弟分享。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

同樣造藝系畢業的才女林廷瑀，在神農獎父親的指導下，25歲首度參賽就奪得台東縣製茶技術競賽冠軍，不僅是延續自家的茶園精神，更創立「女兒不懂茶」品牌，在台東鹿野開創不一樣的茶文化，成功讓更多人愛上鹿野紅烏龍，喜歡說故事的她說，台東其實有很多好故事、好產品，透過插畫設計、品牌形塑、網路行銷，要把台東的好東西介紹給更多西部大眾。

生物產業科技系畢業的陳聖樺表示，讀大學、研究所時期就著手研發小葉紅茶，返回南投名間家鄉承接家業後，進而自創「耘野青耕」品牌；一路從校內的創業競賽，到全國戰國策創業競賽冠軍，進而進軍兩岸京台青年創業大賽，過關斬將，實踐創業夢想，他從青農、研發員到行銷產品，一人身兼多重角色，，目前正積極導入智慧農業，盼讓茶業升級，吸引更多青農加入。

觀光餐旅學院院長李世傑說，大葉大學開設茶科學、茶文化一系列課程，並打造符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，近年已陸續培養出許多優秀的青年茶農，更是各大茶葉競賽的常勝軍，今年甫獲教育部109年至111年獎助的USR大學社會責任計畫，以培育茶產業人才為主軸。

大葉大學主祕侯雪娟表示，迎接31週年校慶，學校推出「從青出發校友論壇」，規劃了三大主題，合計邀請十位青年校友，與學弟妹面對面，暢談三十世代在職場的酸甜苦辣。第二場講座主題是「青年返鄉，翻轉茶香」，邀3名茶農子弟分享職涯歷程，三人從本科往跨領域發展，是值得學弟妹們學習的榜樣。

(中時 )